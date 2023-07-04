Sude Akarsu'nun ölümüyle ilgili erkek arkadaşı beraat etti

İZMİT'te, evde başından vurulmuş halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sude Akarsu'nun (18) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan erkek arkadaşı Onur Ö. (29), karar duruşmasında, "Tek üzüntüm sevdiğim kadının ölmesidir. Haksız yere cezaevindeyim" dedi. Mahkeme, Onur Ö.'nün delil yetersizliğinden dolayı beraat etmesine karar verdi. Sude Akarsu'nun ailesinin avukatı Eray Akbal, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Olay, 5 Ağustos 2021'de Kocaeli'nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. Sude Akarsu ile Onur Ö.'nün birlikte yaşadığı evden gelen silah sesini duyan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde tabancayla başından vurulmuş olarak bulunan Sude Akarsu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Onur Ö. tutuklandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Sude Akarsu'nun kanında metamfetamin ve amfetamin isimli uyuşturucu maddeler ile çeşitli yeşil reçeteli psikiyatrik ilaçların bulgularına rastlanıldığı, ayrıca Akarsu'nun sağ elinde silah ateşleme artıkları tespit edildiği belirtildi. Olayla ilgili Onur Ö. hakkında 'Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişiyi intihara mecbur ederek kasten öldürme' suçlaması ile Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.