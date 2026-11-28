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Sudan ordusu, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinde, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ve müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) ile yaşanan çatışmaların ardından Kaysan ilçesine bağlı 11. Köy ile Bau ilçesindeki Semsur bölgesini yeniden kontrol altına aldı.

Sudan ordusunun 4. Piyade Tümeninden yapılan yazılı açıklamada, Mavi Nil'de ordu birlikleri ve destek güçlerinin, HDK ile Joseph Tuka liderliğindeki SPLM-N güçleriyle çatıştığı ifade edildi.

Açıklamada, çatışmaların ardından ordunun 11. Köy'ün kontrolünü yeniden sağladığı belirtildi.

Kaysan ilçesi yönetiminden yapılan açıklamada da ordunun, Bekuri cephesinde bulunan 11. Köy'ün kontrolünü yeniden ele geçirdiği kaydedildi.

Açıklamada, HDK'nin eyalette kontrolü altında tuttuğu diğer bölgeleri geri almak amacıyla askeri operasyonların sürdüğü ifade edildi.

Semsur bölgesinde kontrol orduda

Kurmuk Kaymakamı Abdülati Muhammed el-Feki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silahlı kuvvetler ve destek güçlerinin Bau ilçesindeki Semsur bölgesini kontrol altına aldığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de ordu mensuplarının Semsur'da bulunduğu görüldü.

Sudan ordusu, Mavi Nil'de son günlerde yürüttüğü operasyonlarda Bau ilçesindeki Suda ve Mukanza bölgelerini de yeniden kontrol altına almıştı.

Bölgede çatışmaların yoğunlaşması üzerine ordu, Mavi Nil'e takviye sevk etmişti.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden savaş, ülkede büyük bir insani krize yol açtı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara göre, çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi yerinden edildi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA