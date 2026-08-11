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Sudan ordusu Kaysan'a saldırıyı püskürttü

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- Kaysan kenti yönetimi, saldırının hasat dönemindeki çiftçileri hedef aldığını açıkladı

HARTUM/ Sudan ordusu, Etiyopya sınırı yakınındaki Mavi Nil eyaletine bağlı Kaysan kentine Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) tarafından düzenlenen saldırının püskürtüldüğünü bildirdi.

Kaysan yönetiminden yapılan açıklamada, HDK ve SPLM-N unsurlarının kente saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırının hasat dönemindeki çiftçileri hedef aldığı belirtilen açıklamada, olay "savaş suçu" olarak nitelendirildi.

Saldırının püskürtüldüğünün altı çizilen açıklamada, "Vatandaşların geçim kaynaklarını, güvenliğini ve istikrarını hedef alan bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, HDK veya SPLM-N'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaysan temmuzda da hedef alınmıştı

Sudan ordusu, 10 Temmuz'da da Kaysan'a bağlı Deym Saad ve Yara'ya düzenlenen saldırıyı püskürttüğünü açıklamıştı.

Sudan ordusu Mavi Nil eyaletinin büyük bölümünü kontrol ederken, SPLM-N, Güney Kurdufan ve Mavi Nil bölgelerine özerklik talebiyle 2011'den bu yana hükümete karşı silahlı faaliyetlerini sürdürüyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana, HDK'nin düzenli orduya entegrasyonu konusunda yaşanan anlaşmazlığın ardından ordu ile HDK arasında çatışmalar sürüyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, dünyanın en ağır insani krizlerinden birine yol açan çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi ve ülkenin bazı bölgelerinde kıtlık baş gösterdi.

Kaynak: AA
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