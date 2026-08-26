Haberler

Sudan'da isyancı saldırı: 27 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinde Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) adlı isyancı grubun düzenlediği öne sürülen saldırılarda, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 27 kişinin öldüğü bildirildi.

Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinde Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) adlı isyancı grubun düzenlediği öne sürülen saldırılarda, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 27 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, SPLM-N unsurları Güney Kurdufan'da Otoro kabilesinin yaşadığı Gerdud ve Ebu Hamama bölgelerine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 27 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Doktorlar Ağı adlı platformdan yapılan açıklamada, saldırıların SPLM-N ile bölgede yaşayan Otoro kabilesi arasındaki anlaşmazlıkların ardından gerçekleştiği ve olaylar nedeniyle çok sayıda kişinin Ebu Hitan bölgesi ile Sudan ordusunun kontrolündeki Güney Kurdufan'ın merkezi Kadugli'ye doğru göç etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Ağ, etnik veya kabile aidiyeti nedeniyle sivillere yönelik misilleme niteliğindeki eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu tür ihlallerin sürmesinin Güney Kurdufan'daki çatışmaları daha geniş çaplı etnik çatışmalara dönüştürebileceği uyarısında bulundu.

Ağ, uluslararası toplum ile insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına, sivillere yönelik saldırıların durdurulması için SPLM-N'ye baskı yapma çağrısında bulundu.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi öldü, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şerife'nin katilinden dehşete düşüren ifade: Konuşmak istemediği için öldürmüş

Katilin ifadesine çıldırmamak elde değil
Manisa'da bir garip olay: Eşek muhtara saldırdı

Eşek, muhtara saldırdı
Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış!

Netanyahu, Trump ile özel görüşmede konuşulanları ifşa etti
Meğer Adana kebabın sırrı bu detaydaymış!

Meğer Adana kebabın sırrı bu detaydaymış!
Türkiye peş peşe sallanıyor! Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Türkiye peş peşe sallanıyor! Marmara'da korkutan deprem
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet

15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi

Oosterwolde sakat çıktı