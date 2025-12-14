Sudan'da BM Üssüne Saldırı: 6 Ölü, 8 Yaralı

DAKKA, 14 Aralık (Xinhua) -- Sudan'ın Abyei kentinde Birleşmiş Milletler üssüne düzenlenen saldırıda Bangladeş ordusuna bağlı 6 barış gücü askeri hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Bangladeş Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada "Savaş devam ediyor" ifadesini kullandı. Olayla ilgili daha fazla ayrıntı henüz verilmedi.

Bangladeş geçici hükümetinin baş danışmanı Muhammed Yunus yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini bildirdi.