Suudi Arabistan Kralı, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'yla "ikili ilişkileri" görüştü

Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Burhan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Suudi Arabistan Kralı Selman, Burhan'ı kabul ederek, ikili ilişkileri ve her alanda ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Veliaht Prens Muhammed bin Selman da Burhan ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülke için ortak öneme sahip konuları ele aldı.

Burhan'ın ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.