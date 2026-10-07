Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, HDK'ye karşı mücadelenin süreceğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

HARTUM/ Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkenin "her karışı" geri alınana kadar Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) karşı askeri mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi.

Sudan Haber Ajansının (SUNA) haberine göre Burhan, ülkenin Kuzey eyaletine bağlı Meravi bölgesindeki 5. köyde düzenlenen halk buluşmasında konuştu.

Burhan, Sudan Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin "her karışı" HDK'den geri alınana kadar "askeri seçeneği" sürdürme konusundaki kararlılığını yineledi.

Hükümet ve ordunun HDK ile müzakereyi reddeden tutumunu tekrarlayan Burhan, ülkede güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması ile Sudan'ın birliğinin korunması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Sudan hükümeti, "egemen bir devlet ile isyancı bir milis gücü eşit konuma getireceği" gerekçesiyle HDK ile siyasi çözümü daha önce de birçok kez reddetmişti.

Hükümet, herhangi bir ateşkes veya diyaloğun HDK'nin kentlerden ve kamu kurumlarından çekilmesi, silahlarını teslim etmesi, güçlerini belirlenen kamplarda toplaması ve ihlallerle suçlananların hesap vermesi gibi şartlara dayanması gerektiğini savunuyor.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında, HDK'nin orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlığın ardından çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde kıtlık koşulları ortaya çıkarken on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Sudan'daki çatışmalar dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtı.

Kaynak: AA