Sudan, Dünya Gıda Programı Direktörlerini 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Dünya Gıda Programı (WFP) Ofis Direktörü Laurent Bukera ve Operasyonlar Direktörü Samantha Chattaraj'ı 'istenmeyen kişi' ilan etti. İki yetkilinin 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği bildirildi.

PORT Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, ülkedeki Dünya Gıda Programı (WFP) Ofis Direktörü Laurent Bukera'yı Bakanlığa çağırarak, hükümetin kendisini ve Operasyonlar Direktörü Samantha Chattaraj'ı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirdi.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberinde, Bukera'nın Bakanlığa çağrılarak, Chattaraj ile birlikte "istenmeyen kişi" ilan edildiklerinin tebliğ edildiği belirtildi.

Her iki yetkilinin de ülkeyi 72 saatte terk etmeleri gerektiği ifade edildi.

Kararın gerekçesiyle ilgili bilgi paylaşılmazken, Sudan hükümetinin, ülkede faaliyet gösteren tüm uluslararası kuruluşlarla işbirliğini, uluslararası kabul görmüş yasal çerçeveler ve özellikle devletlerin egemenliğine saygı ilkesi doğrultusunda sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladığı kaydedildi.

Alınan bu kararın, WFP'nin Sudan'daki faaliyetlerinin devamını etkilemeyeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
