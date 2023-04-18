Sudan Dışişleri Bakanlığından uluslararası topluma 'HDK isyanı'nı kınama çağrısı

Sudan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) silahlı kuvvetlere karşı "isyanını" kınamaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), Sudan Silahlı Kuvvetlerine karşı başlattığı isyanı kınamak için Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve diğer tüm bölgesel örgütler tarafından temsil edilen uluslararası topluma çağrıda bulunmaktadır. Sudan Silahlı Kuvvetleri, Sudan Cumhuriyeti'nde, ülkede istikrar, barış ve güvenliğin korunmasından ve sürdürülmesinden sorumlu resmi ve meşru tek kurumdur." ifadesini kullanıldı.

BM'ye "isyancı güçleri" kınama çağrısı yapılan açıklamada, "Bu güçler, yerleşim yerlerinde konuşlandırılıyor, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivilleri tehlikeye atan çatışmaları sürdürüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, dün, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin de yaralandığını duyurmuştu.