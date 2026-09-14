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Bakan Fidan, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa ile görüştü

Bakan Fidan, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Halk Meclisi Halep Milletvekili ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Halk Meclisi Halep Milletvekili ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Bakan Fidan, dün resmi ziyaret için geldiği Suriye'de temaslarını sürdürüyor. Fidan bugün Suriye Halk Meclisi Halep Milletvekili ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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