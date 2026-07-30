Haberler

Sudan Dışişleri Bakanı Salim: "Barışa bir adım daha yaklaştık"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim, Sudan ordusunun sahadaki ilerleyişiyle ülkesinin barışa bir adım daha yaklaştığını belirterek, Türkiye'nin ülkesinin stratejik ortağı olduğunu söyledi.

Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim, Sudan ordusunun sahadaki ilerleyişiyle ülkesinin barışa bir adım daha yaklaştığını belirterek, Türkiye'nin ülkesinin stratejik ortağı olduğunu söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden Salim, Ankara'da Sudan'ın yeni büyükelçilik binasının temel atma töreni sırasında Anadolu Ajansına (AA) değerlendirmelerde bulundu.

Salim, Sudan yasalarına göre Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) "terör örgütü" olarak sınıflandırıldığını dile getirerek, bu nedenle bu grupla müzakere edilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

"Bir terör örgütüyle müzakere edilmez. Ayrıca bugün HDK saflarında savaşanların büyük bölümü paralı askerlerden oluşuyor. Paralı askerlerle müzakere edilmesini de mantıklı bulmuyorum." diyen Salim, Sudan hükümetinin 22 Aralık'ta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine "samimi ve son derece açık" olarak nitelendirdiği bir girişim sunduğunu ifade etti.

Salim, bu girişimin hükümetin HDK ile ilgili yaklaşımını ortaya koyduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Sudan'daki barış sürecine ilişkin kapsamlı yaklaşım konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Salim, "Ordumuzun sahada kaydettiği bu ilerlemeyle Sudan'da barışa bir adım daha yaklaştık." dedi.

Salim, bu gelişmenin Sudan'ın yeniden imarı konusunda daha fazla stratejik işbirliğinin önünü açacağını vurgulayarak, "Türk şirketlerinin teknolojisi ve tecrübesi, bu sürecin ayrılmaz bir parçası olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Sudan için stratejik bir ortak olduğunu yineleyen Salim, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelecek dönemde daha da güçleneceğini dile getirdi.

Sudan Dışişleri Bakanı Salim, salı günü başladığı iki günlük resmi ziyaret kapsamında Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmişti.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında devam eden savaş, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 15 milyon kişinin yerinden edilmesine veya komşu ülkelere sığınmasına neden oldu.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne operasyonla başladı! Erdal Beşikçioğlu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe turladı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe turladı, ülke puanı uçuşa geçti
Galatasaraylıları Leao transferinde gece yarısı heyecanlandıran gelişme

F.Bahçe derken... Galatasaraylıları gece yarısında sevindiren gelişme
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı

Erkek arkadaşı ve çocukları evdeydi! Göğsünden vurulmuş halde bulundu
Hastaneye kurşun sıktı: İfadesi hayrete düşürdü

Hastaneye kurşun sıktı: Hayrete düşüren gerekçe
Nathan Ake Fenerbahçe taraftarını büyüledi

Dün gece yaptığını ''En iyisi benim'' diyen bile başaramıyor
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı

Ünlü şefin cenazesi böyle götürüldü
4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler

4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler