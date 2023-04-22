Sudan'dan tahliye edilen Suudi Arabistanlılar Cidde'ye ulaştı

Ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatışmalarına sahne olan Sudan'dan tahliye edilen Suudi Arabistanlılar ile bazı yabancı uyruklu diplomatları taşıyan gemi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentine ulaştı.

Ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatışmalarına sahne olan Sudan'dan tahliye edilen Suudi Arabistanlılar ile bazı yabancı uyruklu diplomatları taşıyan gemi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentine ulaştı.

Suudi Arabistan'ın Al Ekhbariya kanalında yer alan habere göre Sudan'dan tahliyeler başladı.

Suudi Arabistanlı ve yabancı uyruklu 50 kişiyi taşıyan gemi Cidde Limanı'na vardı. Sudan'dan 11 ülkeden 108 kişiyi taşıyan 4 geminin daha Cidde Limanı'na ulaşacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da ikamet eden vatandaşların ve bazı dost ülkelerin misyonlarında görevli kişilerin Suudi Arabistan'a tahliyesine başlandığını duyurmuş, söz konusu "dost ülkeler" hakkında detay verilmemişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda en az 400'den fazla kişi hayatı kaybetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.