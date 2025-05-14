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Sudan'daki Şiddet Nedenleriyle 40 Binden Fazla Sudanlı Çad'a Kaçtı

Sudan'daki Şiddet Nedenleriyle 40 Binden Fazla Sudanlı Çad'a Kaçtı
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BMMYK, Sudan'ın Darfur eyaletinde artan şiddet dolayısıyla 40 binden fazla Sudanlının Çad'a kaçtığını açıkladı. Kaçışlar, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmaların etkisiyle yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), nisanda 40 binden fazla Sudanlının, ülkenin batısındaki Darfur eyaletinde artan şiddet dolayısıyla Çad'ın doğusuna kaçtığını belirtti.

BMMYK, Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar dolayısıyla yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Geçen ay 40 binden fazla Sudanlı, Darfur'da artan şiddetten kaçmak için Çad'ın doğusuna kaçtı." ifadesi yer aldı.

Çad'a yeni geçenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bunların birçoğunun, HDK tarafından hedef alınan Zamzam Mülteci Kampı ve Faşir şehrinden geldiği kaydedildi.

Açıklamada, "Gelenlerin sayısının artması, Çad'da azalan kaynaklar üzerinde önemli baskı oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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