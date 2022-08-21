Sudan'daki sellerde ölenlerin sayısı 79'a çıktı Güncel Haberler Sudan'da sağanağın yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldiği bildirildi. Sudan'da sağanağın yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldiği bildirildi. Sudan Sivil Savunma Konseyi Sözcüsü Abdülcelil Abdulrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede hazirandan bu yana sağanakların neden olduğu sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 79'a çıktığını belirtti. Sel felaketlerinde 30 kişinin yaralandığını ve çok sayıda evin zarar gördüğünü dile getiren Abdulrahim, başkent Hartum'un dışında ülkenin 18 eyaletinin çoğunun yağış ve sellerden etkilendiğini söyledi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi, ülkedeki şiddetli yağışlarından 136 bin kişinin etkilendiğini açıklamıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, 14 Ağustos'ta Nil Nehri eyaletinde selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek selzedelere gerekli desteği sağlama sözü vermişti. Güncel Kaynak: AA / Dirar Maad Sudan Güncel Haberler

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