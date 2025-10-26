Sudan'da Türkiye-Sudan İlişkileri Güçleniyor

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul etti.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, Yıldız ile ülkenin idari merkezi konumundaki Port Sudan'daki ofisinde görüştü.

Burhan, görüşmede, Sudan'ın Türkiye ile ilişkilerini geliştirme ve güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Ayrıca iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geldiği düzeyden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Yıldız ise görüşmede, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehrine uyguladığı kuşatmanın da ele alındığını belirtti.

Yıldız, uluslararası topluma Faşir kuşatmasının kaldırılması ve Sudan halkının yaşadığı insani sıkıntıların sona erdirilmesi için harekete geçme çağrısında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Ziraat Katılım Bankasının Port Sudan'da açılan ofislerine atıfta bulunan Büyükelçi Yıldız, bunların faaliyete başlaması sürecinde sağlanan kolaylıklardan ötürü Sudan makamlarına teşekkür etti.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en büyük insani krizine yol açan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor.

HDK, bu sabah Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümenini aldığını iddia etti.