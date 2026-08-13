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Sudan'da HDK'den 291 Kişi Orduya Katıldı

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Sudan'da HDK'den ayrılan 21 komutan ve 270 kişi, 37 araçla ordu saflarına katıldı. Komutanlar kararın 'vatan saflarına dönüş' olduğunu belirtirken, ordu komutanları katılımları memnuniyetle karşılayıp diğerlerine de çağrıda bulundu.

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) bünyesindeki gruplardan ayrılan toplam 21 komutan ve 270 kişi Sudan ordusu saflarına katıldı.

Sudan basınında çıkan haberlere göre, HDK'den 21 komutan ve 270 kişinin 37 araçla Sudan ordusu saflarına katıldığı törende konuşan grup yöneticileri, kararın "vatan saflarına dönüş" kapsamında alındığını belirtti.

Sınır Muhafızları Komutanı Albay Muhammed Salih Yunus, törende ordu saflarına katılanları karşılayarak, katılanların kararını takdir ettiğini söyledi.

Yunus, HDK saflarından ayrılarak çatışmalara son vermek isteyenlere ordu saflarına dönme çağrısında bulundu.

Ordu saflarına katılan grubun komutanı Abdullah Gabşa da Sudan ordusunun yanında yer alacaklarını belirterek, HDK saflarındaki arkadaşlarını "vatan saflarına dönme fırsatından yararlanmaya" çağırdı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden savaşta, tarafların saflarında karşılıklı ayrılmalar ve katılımlar yaşanıyor.

Kaynak: AA
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