Sudan'da Faşir'deki Siviller İçin Koruma Çağrısı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kuşatması altındaki Faşir'den haber alınamadığını belirterek oradaki siviller için koruma çağrısı yaptı.

Longa, Sudan ve ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'deki son duruma ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışma nedeniyle siviller ve insani yardım çalışanları için hiçbir korumanın olmadığı korkunç bir durumun yaşandığını kaydeden Longa, "Bizim için bile özellikle Faşir'den bilgi almak çok zor, ekiplerimizle iletişim kurmak bile kolay değil. Ancak Tavila'daki kampa ulaşmak için bazen günlerce yürüyen insanlar olduğunu biliyoruz. Ancak en büyük korku, (Faşir'de) orada bazı sivillerin mahsur kalması. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Longa, Kuzey Kordufan'daki durumun çok zor olduğunu belirterek 27 Ekim'de bölgede 5 Kızılhaç gönüllüsünün öldürüldüğünü, 2 gönüllünün ise halen kayıp olduğunu kaydetti.

Faşir'de olup bitenlere dair ufak bir detay almanın dahi çok zor olduğunu aktaran Longa, "(Sosyal mecralarda) Etrafta dolaşan bazı görüntüler bizi gerçekten rahatsız ediyor. Asla olmaması gereken bir şeyi gösteriyorlar. Sivillerin, ister kalmaya karar versin ister ayrılsın, her durumda korunması ve saygı duyulması gerektiğini unutmamalıyız." dedi.

Longa, Sudan'da insani ihtiyaçların çok büyük olduğunun altını çizerek Sudanlıların güvenli insani erişimin yanı sıra temel gıda, su ve sağlık hizmetlerine erişimin olmadığı zorlu bir ortamda yaşadığını vurguladı.

"Sudan açıkça unutulmuş bir kriz"

"(Faşir'de) Son saatler ve birkaç günde yaşananlar, Sudan'daki silahlı çatışmanın şu an gittiği yönün sadece bir simgesi." diyen Longa, ordu ile HDK arasında yaklaşık 3 yıldır devam çatışmalarda insanlara saygı duyulmadığını, erişimin garanti edilmediğini ve insani yardım çalışanlarının korunmadığını hatırlattı.

Dünyadaki herkesin, haklı sebeplerle Faşir'de olanlardan bahsettiğini ancak Sudan'da son 2 yılda yeterince korkunç şeyler gördüklerini aktaran Longa, Sudan'ın unutulmaması çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Sudan, açıkça unutulmuş bir kriz. Bu konuda bazı haberler yayınlıyoruz ve uluslararası toplum da konuşuyor. Ancak Sudan'ı unutmamalıyız. Sudan halkını yüzüstü bırakmamalıyız. Ölümleri durdurmalıyız. İnsani yardıma erişim sağlamalı, sivillerin korunması için insani yardım görevlilerine koruma temin etmeliyiz."

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.