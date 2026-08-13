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Burhan, savaş sonrası ilk kez Hartum'daki sarayda

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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, ordu ile HDK arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelerek çalıştı. Bu ziyaret, hükümetin Port Sudan'dan başkente dönmesinin ardından gerçekleşti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların 2023'te başlamasından bu yana ilk kez başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelerek burada çalıştı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Burhan, yeni büyükelçilerin akreditasyon belgelerini kabul etmek üzere Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi.

Ordu ile HDK arasında çatışmaların başlamasından bu yana Burhan ilk kez Hartum'daki sarayda çalıştı.

Burhan'ın bu ziyareti, hükümetin Hartum'a dönmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen resmi faaliyetlerden biri oldu.

Sudan hükümeti, 11 Ocak 2026'da Port Sudan'dan başkent Hartum'a dönerek çalışmalarına burada yeniden başlamıştı.

Sudan ordusu, 21 Mart 2025'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) geri almıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında 15 Nisan 2023'te başlayan savaş, ülke genelinde ağır insani ve güvenlik krizine yol açtı.

Kaynak: AA
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