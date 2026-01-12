Haberler

Sudan Hükümeti Yıllar Sonra Yeniden Başkent Hartum'da

Güncelleme:
Sudan Başbakanı Kamil İdris, 15 Nisan 2023'te başlayan savaşın ardından hükümetin ilk kez Hartum'a geri döndüğünü açıkladı. Hükümet, yaklaşık 3 yıl boyunca Port Sudan'dan devlet işlerini yürütmüştü.

HARTUM, 12 Ocak (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyindeki Bahri kentinde kendini karşılamaya gelen kalabalığı selamlayan Sudan Başbakanı Kamil İdris (ortada), 11 Ocak 2026.

Sudan Başbakanı Kamil İdris pazar günü yaptığı açıklamada, 15 Nisan 2023'te savaşın başlamasından bu yana ilk kez hükümetin başkent Hartum'a döndüğünü duyurdu. Hükümet yaklaşık 3 yıldır devlet işlerini ülkenin doğusundaki Port Sudan kentinden yürütüyordu. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
