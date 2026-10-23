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Sudan, Abyei'de 153 kişinin öldüğü saldırıya ordunun karıştığı iddiasını reddetti

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Sudan hükümeti, Abyei'deki Al-Naam pazarına düzenlenen İHA saldırısında 153 kişinin öldüğünü belirterek ordunun karıştığı iddialarını reddetti. Dışişleri Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Sudan hükümeti, Abyei bölgesindeki Al-Naam pazarında 153 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklama yaparak, ordunun saldırıya karıştığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, Sudan Silahlı Kuvvetlerinin olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı vurgulanarak, ordunun saldırıya karıştığı yönündeki iddialar kesin bir dille reddedildi.

Saldırıda 153 kişi hayatını kaybetti

Sudan ile Güney Sudan arasında egemenlik ihtilafına konu olan Abyei bölgesindeki bir pazara insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmişti.

Saldırının ardından çıkan yangında 153 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, saldırıyı kınayarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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