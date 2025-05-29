Sudan, ABD'nin Kimyasal Silah İddialarını Araştıracak Komite Kurdu

Sudan, ABD'nin Kimyasal Silah İddialarını Araştıracak Komite Kurdu
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD'nin Sudan ordusunun Hızlı Destek Kuvvetlerine karşı kimyasal silah kullandığı iddialarını araştırmak üzere ulusal bir komite kurulması kararı aldı. Sudan hükümeti, ABD'nin suçlamalarını reddetti.

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD'nin Sudan ordusunun Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) karşı yürüttüğü çatışmalarda "kimyasal silah kullandığı" yönündeki iddialarını araştırmak üzere ulusal bir komite kurulması kararını verdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan; Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları ile Genel İstihbarat Teşkilatı temsilcilerinin yer aldığı ulusal bir komite kurulması kararını verdi.

Açıklamada, bu komitenin, ABD iddialarını araştırmak ve derhal raporunu sunmak üzere kurulduğu belirtilerek, "Karar, Sudan'ın uluslararası taahhütlerine, özellikle Kimyasal Silahların Yasaklanması Anlaşması'na bağlılığı çerçevesinde ve Sudan Hükümeti'nin benimsediği şeffaflık anlayışı doğrultusunda, Sudan'ın kimyasal silah kullandığı yönündeki ABD yönetiminin suçlamalarına katılmadığı halde alındı." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 22 Mayıs'ta, geçen yıl HDK ile çatışmaları sırasında Sudan ordusunun "kimyasal silah kullandığı" gerekçesiyle ülkeye yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıklamıştı.

ABD Kongresi'nin Dışişleri Bakanlığının kararıyla bilgilendirildiği ve yaptırımların 6 Haziran'da yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Yaptırımlar arasında Sudan'a ihracat kısıtlamaları ile ABD hükümetinin kredilerine erişim engelleri yer alıyor.

Sudan hükümeti ise 23 Mayıs'ta, ülkede devam eden çatışmalarda ordunun kimyasal silah kullandığına ilişkin ABD'nin "asılsız" ve "yanlış" iddialarını kati olarak reddettiğini duyurmuştu.

Hükümet ayrıca, ABD'nin bu kararı "siyasi şantaj" olarak değerlendirerek güçlü bir şekilde kınanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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