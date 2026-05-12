Haberler

İstanbul'da suça sürüklenen çocuklar ve ailelerine yönelik seminer düzenlendi

İstanbul'da suça sürüklenen çocuklar ve ailelerine yönelik seminer düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, suça sürüklenen çocuklar ve ailelerine yönelik 'Can Veren Pervaneler' semineri düzenleyerek farkındalık oluşturmayı amaçladı. Müdür Seviyya Sancı, insana dokunan iyileşme sürecine vurgu yaparken, yazar Hayati İnanç da aile içi iletişim ve toplumsal duyarlılık konularında önemli mesajlar verdi.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından suça sürüklenen çocuklar ve ailelerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Can Veren Pervaneler" başlıklı seminer düzenlendi.

Müdürlüğün Kadıköy binasındaki Bilişimle Değişim Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, çalışmalarının yalnızca hukuki süreçlerle sınırlı olmadığını söyledi.

Çalışmalarının insanın gönlüne, düşüncesine ve geleceğine dokunan iyileşme süreci olduğuna inandıklarını belirten Sancı, özellikle gençlerin topluma kazandırılması, milli ve manevi değerlerle güçlenmesi ve umut duygusunu yeniden hissetmesinin son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.

Seminerde, yazar ve şair Hayati İnanç da aile içi iletişim, değerler eğitimi ve toplumsal duyarlılık konularına değindi.

İnanç, seminerin ardından yaptığı açıklamada, suça sürüklenen çocuklar ve ailelerinin programdan duyduğu memnuniyeti anlattı.

İnsanların birbirlerine şefkatle ve anlayışla yaklaşması gerektiğini ifade eden İnanç, bunun zorunluluk olduğunu belirtti.

İnanç, aile içi iletişim, değerler eğitimi ve toplumsal duyarlılık konularına ilişkin, "Allah'tan korkun. Aile içi ve aile dışı iletişim Allah'tan korkmakla mümkün. Birbirimizi anlamaya çalışalım, birbirimize şefkatle yaklaşalım. Allah'ı ve ölümü unutmayalım. Neticede hesap vereceğimiz bir hayatı yaşıyoruz. Kibir, her türlü hayra engeldir. Kibirden sakınıp haddimizi bilmemiz önemli. Öfke kibirdendir. Kendimize dikkat etmemiz lazım, dersimizi alalım." ifadelerini kullandı.

Ailenin toplumun temeli olduğunu vurgulayan İnanç, "Son sığınağımız, kalemiz ve ciddi tehdit altında olduğu da hakikat. Uyanık olmamız lazım. Aileyi göz bebeğimiz gibi korumak için azami hassasiyete ihtiyacımız var." dedi.

Seminere, Anadolu Cumhuriyet Savcısı İdris Aksoy, kurum personeli, suça sürüklenen çocuklar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBirsen Erdoğan:

İyi bir girişim bu ama tuz biber eksik kalıyor diyeyim. Çocuklara yapılan zulüm, hayvanlara yapılan işkencelerden farkı ne peki Bir çocuk suça sürüklenirse hemen sahaya koşarız, derhal seminer düzenleri... ama köpek, kedi başında ne kadar şiddet görüyoruz toplumda. Hiç ses çıkması gerekmiyor mu İnsanın vicdanı gelişmediği sürece, her yaşlı köpeğe, hasta hayvana yapılan kötülüğü görüp de kaşınmadığı sürece çocuk ıslahı da baruttan çıkacak ne söyleyeyim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGonca Demir:

Müthiş bir inisiyatif ama ya bu çocuklara verilen cezalar hayvanlara yapılanı biraz olsun hatırlamadırıyor mu Çocuklar acı çekiyorsa hayvanlar da acı çekiyor nasıl sadece insana dikkat ederiz Toplumda hayvanlara karşı şiddeti gördüğümüzde kurumlar hiç sesini çıkarmıyor İnsanlar merhamet duygusu geliştiremeyince hayvan istismarı normal hale geldi İnsanı kurtarırken hayvanları da korumaya başlasak ya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Danış:

bu tür çalışmalar çok önemli ama asıl sorun ailelerle başlıyor. eğer evde düzen yoksa, disiplin yoksa çocuk tabii ki yanlış yola gidiyor. devlet ne kadar çalışsa da aile yapısı bozulmuşsa hiçbir şey işe yaramaz. milli ve manevi değerlerle yetiştirilmemiş bir nesil hep problem olur tabi. umarım bu seminerler bir fayda sağlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Ankara’daki ABD Büyükelçiliği personel alacak: Yıllık maaş 21 bin dolar

Büyükelçilik eleman arıyor: Maaşı şaşırtıyor, şartları düşündürüyor
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Mahalle'nin Muhtarları'nın unutulmaz ismi Alp Balkan hayatını kaybetti

Mahallenin Muhtarları'nın genç yıldızıydı! Acı haberi geldi