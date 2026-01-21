Turan Taşkın Özer'den "Suça Sürüklenen Çocuk" Açıklaması: "Tüm Kurumların Elini Taşın Altına Koyup İvedi Kararalar Alması Gerekir"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, suça sürüklenen çocuk sayısının son 4 yılda yüzde 80 arttığını belirterek, "Bakan Yılmaz Tunç, çocukları suça sürükleyen nedenleri ortadan kaldırmak için proje başlattıklarını söylüyor. Ancak bize verilen yanıta göre hangi istatistiklerden yararlanacak belli bile değil. Suça karışmış çocuklarla ilgili veri bile tutmayan Bakanlık suç oranlarındaki artışları ve buna neden olan sebepleri nasıl tespit edecek" diye sordu.

Turan Taşkın Özer, Türkiye'de suça sürüklenen çocuk sayısındaki hızlı artışa dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Çocukların giderek daha fazla suça karıştığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Sayılar artıyor, yaşlar düşüyor, dosyalar gittikçe ağırlaşıyor. Her yıl yüz binlerce çocuk güvenlik birimlerinin karşısına çıkıyor. Suça sürüklenen çocuk sayısı son 4 yılda yüzde 80 arttı. Yani sistematik, derin ve büyüyen bir tehlikeden söz ediyoruz.

Tam da bu nedenle, ülkede hızla yayılan 'yeni nesil sokak çeteleri' ve organize suç örgütlerinin çocukları tetikçi veya suç ortağı olarak kullanma eğilimiyle ilgili, Adalet Bakanlığı'na sorular sordum. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma, kasten öldürmeye teşebbüs gibi çocuklar hakkında açılan soruşturma, kovuşturma ve mahkumiyet sayılarının yıllara göre açıklanmasını istedim.

Bakanlık 'istenilen ayrıntıda bilgiler yok' şeklinde cevap verdi. Bakan Yılmaz Tunç, çocukları suça sürükleyen nedenleri ortadan kaldırmak için proje başlattıklarını söylüyor. Ancak bize verilen yanıta göre hangi istatistiklerden yararlanacak belli bile değil. Suça karışmış çocuklarla ilgili veri bile tutmayan Bakanlık suç oranlarındaki artışları ve buna neden olan sebepleri nasıl tespit edecek?

Popülist söylemlerle üretilen palyatif çözümlerle hükümet sorumluluktan kaçıyor. Çocukların suça karışması, bununla bağlantılı karapara, uyuşturucu ve çeteleşme düzeni politiktir. Tüm kurumların elini taşın altına koyup ivedi kararalar alması gerekir."