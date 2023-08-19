Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker aylar sonra ilk kez görüntülendi. Eşi Özge Peker doğum günü sebebiyle yaptığı paylaşıma "Yeni yaşımı sevgiyle kucaklıyorum. Hoş geldin 42" notunu düşerken fotoğrafta Sedat Peker ve çocukları da yer aldı.

Seçimler öncesinde yaptığı paylaşımlar ve yayınladığı videolarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker aylar sonra ilk kez görüntülendi.

ÖZGE PEKER DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI YAPTI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Dubai'de bulunan Peker'in eşi Özge Peker, Instagram hesabından doğum günü sebebiyle bir paylaşım yaptı.

"YENİ YAŞIMI SEVGİYLE KUCAKLIYORUM"

Özge Peker, eşi Sedat Peker ve çocuklarıyla birlikte yer aldığı fotoğrafa, "Yeni yaşımı sevgiyle kucaklıyorum. Hoş geldin 42" yorumunu yazdı.