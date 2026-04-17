Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Dört Kişi Hakkında Tahliye Kararı

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün yeniden görülen davasının duruşmasında ara karar verildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanıklar Adnan Kaplan, Muhammed Kaplan, Önder Polat ve Erhan Bakioğlu'nun tahliyesine karar verdi. Muhammed ve Adnan Kaplan başka dosyadan tutuklu olduğu için serbest kalmayacaklar. Öte yandan Mahkeme Heyeti, Ayhan Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik'in tutukluluğuna devam kararı verdi. Duruşma 1 Haziran'a bırakıldı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada, beyanların ardından Cumhuriyet Savcısı, mütalaasını açıkladı.

Savcılık, Sabah Gazetesi müdürü Halit Turan'ın dinlenmesinin dosyanın esasına katkıda bulunmayacağı gerekçesiyle reddini, Serdar Sertçelik'in Macaristan'da kaldığı süreçte cezaevinde internete erişim durumunun olup olmadığı, varsa da ne şekilde olduğunun ivedi şekilde ilgili kurumlara müzekkere yazılarak dosyaya kazandırılmasını, yargı görevlileri Ahmet Yıkılmaz, Veysel Kaçmaz ve Yüksel Kocaman'ın dinlenmesinin esasa katkı sağlamayacağı gerekçesiyle talebin reddini, Serdar Sertçelik'in baskı, tehdit ve kötü muameleye maruz kalıp kalmadığına yönelik yeniden incelemeler yapılıp ek rapor hazırlanmasını, duruşmada bazı sanıklarca ismi geçirilen ve "Yavuz müdür" diye anılan kişinin kimliğinin tespitine ve tanık olarak dinlenmesi için hazır edilmesine karar verilmesini talep etti. Savcı ayrıca buluntu telefon yönünden yeniden incelenme yapılması talebinin avukat Duran Göçer'in sunduğu bilirkişi raporunun incelenmesi sonrasında karar verilmesini istedi.

Öte yandan tanıklar üzerinde baskı yapmalarına ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklu sanıklar Ayhan Bora Kaplan, Serdar Sertçelik, Önder Polat ve Muhammed Kaplan'ın tutukluluğunun devamını, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamını istedi.

Mahkeme Heyeti, talepleri değerlendirmek için duruşmaya bir saat ara verdi.

Mahkeme Başkanı duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanık Tarık Teoman'ın imza yükümlülüğünün kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağının ise devamına hükmedildi. Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın tanık olarak dinlenmesi talebi reddedilirken, Serdar Sertçelik'in cezaevinde ve göçmen kampında bulunduğu süreçte internet bağlantısı ve WhatsApp kullanma imkanının bulunup bulunmadığının Macaristan makamlarına sorulması talebi kabul edildi.

Ramazan Tufan'ın hazır edilmesi halinde dinlenmesine karar veren mahkeme, Emniyet mensupları hakkında veri paylaşımı yapan "Marcus" isimli X hesabının araştırılması talebini dosyanın esasına katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti. "Yavuz" olarak belirtilen emniyet müdürünün tanık olarak dinlenmesi talebi kabul edilirken, buluntu telefonla ilgili olarak Jandarma ve Emniyet Kriminal birimlerince ek rapor hazırlanmasına hükmedildi. Ayrıca yargı görevlileri Ahmet Yıkılmaz, Veysel Kaçmaz ve Yüksel Kocaman'ın dinlenmesi talebinin esasa katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddine karar verildi.

Tutuklu sanıklar Adnan Kaplan, Muhammed Kaplan, Önder Polat ve Erhan Bakioğlu'nun tahliyesine karar verildi. Muhammed ve Adnan Kaplan başka dosyadan tutuklu olduğu için serbest kalmayacaklar. Polat ve Bakioğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanacak Öte yandan Mahkeme Heyeti, Ayhan Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik'in de tutukluluğuna devam kararı verdi.

Mahkeme sonraki duruşmayı 1 Haziran'a bıraktı.

Kaynak: ANKA