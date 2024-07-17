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Polat çiftinin park kavgası davasında savcı mütalaasını açıkladı: Dilan Polat'a beraat, Engin Polat'a hapis istemi

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Dilan ve Engin Polat çiftinin, komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada mütalaa verildi. Cumhuriyet savcısı, araç parkı yüzünden taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirterek, Dilan Polat hakkında, mağdur Metin S.A'ya yönelik "Hakaret" ve "Kasten yaralama" suçunun şikayet olmaması nedeniyle davanın düşmesini istedi. Engin Polat hakkında ise "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

"Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

"SEN BENİM EŞİME NASIL KÜFREDERSİN"

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Mustafa Özalp, olay tarihinde Polat çiftine misafirliğe gittiklerini belirterek, "Dilan Hanımın yardımcısı, 'Engin Bey arabayla ilgili bir sorun var, çekilmiyor.' dedi. Engin Bey de 'Tatsızlık çıkmasın, güvenliğe haber verin, o ilgilensin.' dedi. Aradan yarım saat geçtikten sonra yanımıza biri gelip, 'Dilan hanıma küfrediliyor, müdahale ediliyor.' dedi. Engin Bey hızla dışarı koştu. Kimin vurduğunu arıyordu. Çok sinirliydi. Engin Bey evin kapısını vurdu. Kapı acıkmış, kendiliğinden açıldı. 'Abi sakin ol içeride çocuk var.' dedim. Adamı arıyordu, Engin içeri girmedi. Müşteki ile karşılaştıklarında, 'Sen benim eşime nasıl küfredersin?' diye aralarında atışma geçti." beyanında bulundu.

ŞİKAYET OLMAYINCA DAVANIN DÜŞMESİ İSTENDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, araç parkı yüzünden taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirterek, Dilan Polat hakkında, mağdur Metin S.A'ya yönelik "Hakaret" ve "Kasten yaralama" suçunun şikayet olmaması nedeniyle düşmesine, mağdur Esra A'ya yönelik "Tehdit" suçunu işlediğine dair ise somut delil olmaması nedeniyle beraat kararı verilmesini istedi.

ENGİN POLAT İÇİN 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Engin Polat hakkında ise mağdur Metin S.A'ya yönelik "Hakaret", "Yaralama" ve "Birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından şikayetten vazgeçildiği için düşme kararı verilmesi talep edilen mütalaada, Engin Polat'ın "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Duruşma, karar için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2023'te Çekmeköy'de Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle Polat çiftinin evinde parti düzenlendiği ve partiye gelen bir misafirin bebeğinin rahatsızlandığı belirtilerek, doktora gitmek için park halindeki aracına yönelen misafirin, otomobilinin önünde başka bir araç gördüğü anlatılıyor.

Haber verilen Engin Polat'ın, aracın çekilmesini istemek için komşusu Metin S.A'nın evine gittiği ancak komşusunu evde bulamadığı aktarılan iddianamede, Engin ve Dilan Polat çiftinin daha sonra Metin S.A. ile yolda karşılaşarak tartıştıkları, tartışmanın büyümesi üzerine bu kişiyi darbedip tehditte bulundukları öne sürülüyor.

İddianamede, müşteki Metin S.A'nın, Polat'lara gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park etmeleri nedeniyle aracını sokak üzerine bırakmak zorunda kaldığını söylediği belirtilerek, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan rapora göre müştekinin darbedilme sonucu hafif nitelikte yaralandığı kaydediliyor.

İddianamede Dilan Polat'ın "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat'ın ise "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Savcısı Dilan Polat Engin Polat Mahkeme Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

İsmimi ne yapacaksın:

Hele bir dışarı çıkarsınlar bakalım rahat edebiliyor mu?

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