Subaşı beldesinde 70 dekar alana yerli hibrit ayçiçeği tohumları ekildi

Subaşı Belediyesince hazineden kiralanan 70 dekar alana yerli hibrit ayçiçeği tohumlarının ekimi gerçekleştirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, ekim töreninde, yerli tohum kullanımının tarımı ve gıda arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Üreticilerin kaliteli, yüksek verimli ve bölge şartlarına uygun tohumlarla desteklenmesinin sürdürülebilir tarımsal üretime önemli katkı sunduğunu ifade eden Köse, ürün çeşitliliğinin artırılması, sulanabilir tarım alanlarının genişletilmesi ve kuraklığa dayanıklı tohum çeşitlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi ise üretimi artırmak amacıyla gerçekleştirilecek tarımsal faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini belirterek iş birliği ve katkılarından dolayı Köse'ye teşekkür etti.

Programda ayçiçeği tohumları toprakla buluşturuldu.