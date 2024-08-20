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Suavi Konseri Engellenmek İstendi

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Sanatçı Suavi'nin Beykoz'da vermek istediği konser, bozkurt işareti yapan bir grubun engelleme girişimiyle karşılaştı. Suavi türkülerini söylemeye devam etti.

(İSTANBUL) Sanatçı Suavi'nin, Dünya Beykozlular Günü kutlamaları kapsamında dün akşam Beykoz'da vermek istediği konser, bozkurt işareti yapan bir grubun engelleme girişimiyle karşılaştı. Sanatçıya "terörist" suçlaması yönelten grup sloganlarla konseri engellemeye çalıştı. Suavi ise türkülerini söylemeye devam etti. Konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi, Suavi'nin konser vermesini "kabul edilemez" bulduğunu açıklarken, engelleme girişiminden sonra ilçe başkanlığı hesabından "Burası Beykoz, Gelme demiştik" diye paylaşım yapıldı. Sanatçı Haluk Levent de Suavi konserinde yapılanları yeni bir linç girişimi olarak değerlendirerek, "Suavi'ye de vatanseverlik konusunda laf ettirirsem kendimi affetmem" dedi.

Suavi'nin dün akşam Beykoz'da verdiği konser bir grup MHP'li tarafından engellenmek istedi. "Burada terörist istemiyoruz" diye slogan atan gruba karşı polisin rutin önlem aldığı ve herhangi bir müdahalede bulunmadığı görüldü. Suavi ise türkülerini söylemeye devam etti. Konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi, Suavi'nin konser vermesini "kabul edilemez" bulduğunu açıklarken, engelleme girişiminden sonra ilçe başkanlığı hesabından, Suavi'nin çözüm sürecinde yaptığı bir taziye ziyareti fotoğrafı ile "Burası Beykoz, gelme demiştik" diye paylaşım yapıldı. Sanatçı Haluk Levent de Suavi konserinde yapılanları yeni bir linç girişimi olarak değerlendirdi.

"Suavi'ye de vatanseverlik konusunda laf ettirirsem kendimi affetmem" diyen Haluk Levent'in paylaşımı şöyle:

"Yeni bir linç yükleniyor"

"Birkaç hafta önce Merih Demiral'ın bozkurt işareti yaptığı için UEFA tarafından cezalandırılmasını yazmıştım. UEFA ya lanet okumuştum. Fikirler ayrı olabilir demiştim. 'Merih Demiral depremde bu halk için çok çalıştı' demiştim. Bayağı linç yemiştim. Yeni bir linç yükleniyor şimdi. Olsun.

Suavi. Depremde gecesini gündüzüne kattı. Benden çok daha fazla Hatay'da kaldı. Halkını, milletini seven onları korumak için canını dişine takan adamdır Suavi. Herkesi tek bir cümleyle tek bir kelime ile vatan haini, terörist ilan etmek artık sokağın sesini yansıtmıyor. Sokakta deprem hala konuşuluyor. Her 7 kişiden birinin akrabası dolaylı dolaysız bu depremden etkilendi.

"Suavi'ye de vatanseverlik konusunda laf ettirirsem kendimi affetmem"

Hepimiz herkes gibi olmak zorunda değiliz. Ortak paydalarımız var. Şimdi diyeceksiniz ki 'Yine Haluk Levent gibi değil, Ahbap başkanı gibi konuştu' Evet Ahbap başkanlığını bırakana kadar politik konulara girmeyeceğim. Oportünist takılacağım. Suavi ile birçok konuda farklı görüşlerde olabilirsiniz. Ama ayrıştırma yapmak, bölmek bu ülkeye yakışmaz. Benim de Suavi ile görüş ayrılıklarım olabilir. Ama Suavi'ye de vatanseverlik konusunda laf ettirirsem kendimi affetmem. İyi ki varsın @Suavi_Suavi. Hatay halkı yaptıklarını unutmayacak."

Kaynak: ANKA / Güncel

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