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Suat Toktaş, kayyum altında çalışmayı reddederek Halk TV'den istifa etti

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Suat Toktaş, kayyum altında çalışmayı reddederek Halk TV'den istifa etti
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Suat Toktaş, Halk TV'ye kayyum atanması sonrasında genel yayın yönetmenliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Toktaş, kayyum altında çalışmayı reddettiğini belirterek 10 Ocak 2024'ten beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını ve tüm haklarının saklı olduğunu duyurdu.

(İSTANBUL)- Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, kanala kayyum atanmasının ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Toktaş, "Kayyum altında çalışmayı reddederek Halk TV genel yayın yönetmenliğinden istifa ettim" açıklamasını yaptı. 10 Ocak 2024'ten bu yana görevini sürdüren Toktaş, istifa dilekçesinde tüm haklarını saklı tuttuğunu belirtti.

Suat Toktaş, Halk TV'ye kayyum atanmasının ardından genel yayın yönetmenliği görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Toktaş, paylaşımında, "Kayyum altında çalışmayı reddederek Halk TV genel yayın yönetmenliğinden istifa ettim" ifadelerini kullandı.

Halk TV İnsan Kaynaklarına hitaben yazdığı 16 Ekim 2026 tarihli istifa dilekçesinde ise Toktaş şunları kaydetti:

"10 Ocak 2024'ten beri sürdürdüğüm genel yayın yönetmenliğinden kayyumla çalışmayı reddederek istifa ediyorum. Tüm haklarım saklıdır."

Kaynak: ANKA
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