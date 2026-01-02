Suat Özçağdaş Eski Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati'yi Mezarı Başında Andı... Özçağdaş, "Büyük Bir Vatan Evladının Anmasındayız"

(ANKARA) - CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, eski Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati'yi mezarı başında andı. Özçağdaş, "Çok genç yaşta 35 yaşında kaybettiğimiz ama 35 yıllık ömrüne bir yurtsever ne sığdırabilecekse hepsini sığdırabilmiş bir büyük vatan evladının anmasındayız. Mustafa Necati ve arkadaşlarının Türkiye'ye kazandırdıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Umde'sinde yer alan büyük edeplerden birinin hayata geçiriliş evresidir. Karma eğitimi Mustafa Necati ve arkadaşları getirmiştir" dedi.

"Mustafa Necati'yi erken yitirdik"

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu yaptığı konuşmada, "Mustafa Necati hem bir Kuvayi Milliyeci hem bir eğitimci hem bir siyaset adamı hem de bir yurtsever olarak bu yurda, bu cumhuriyete büyük katkıları da bulunmuş bir devlet adamımızdır. Mustafa Necati'yi erken yitirmişizdir. Büyük eğitim atılımlarına önayak olmuştur. Bunların arasında daha sonra Köy Enstitüleri olarak ortaya çıkacak olan en önemli bir cumhuriyet atılımının ilk nüvelerini de Mustafa Necati'nin Milli Eğitim Bakanlığı döneminde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Işıklar içinde uyusun. Onun ışığını taşımaya devam edeceğiz" dedi.

"Türk Milli Eğitim Sistemi'nin temellerini attı"

CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, "Yılın milli eğitim açısından bence en hüzünlü günlerinden biri" diyerek başladığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Çok genç yaşta 35 yaşında kaybettiğimiz ama 35 yıllık ömrüne bir yurtsever ne sığdırabilecekse hepsini sığdırabilmiş bir büyük vatan evladının anmasındayız. Burada yan yana üç Milli Eğitim Bakanımız var. 30'lu, 40'lı yaşlarının başında öldüler. Bugün Türkiye diye bildiğimiz, milli eğitim sistemi diye bildiğimiz işlerin önemli bir kısmını Mustafa Necati, Vasıf Çınar, Reşit Galip, Saffet Arıkan, Hasan Ali Yücel ve benzeri büyük devlet adamları oluşturdular. Mustafa Necati bir Kuvayi Milliyeciydi. Elde silah düşmanla çatıştı. Büyük bir aydındı. Aydın olarak yazdı, 'İzmir'e Doğru Gazetesi' ile Kuvayi Milliye'nin resmi yayın organı bile denilebilecek bir noktaya gelen bir gazeteyi Vasıf Çınar'la beraber çıkarttılar. Hukukçuydu. Çevresindeki insanlara savaştan dönmüş olan subaylara örgütlenemeyen demir yolu işçilerine destek vermişti. Örgütçüydü. Neredeyse ilk sendikal hareketler denilebilecek işlerin içerisinde yer almıştı. Ve öğretmendi. Öğretmen kökenli bir bakandı. Önce İzmir'de 20 yaşında öğretmenlik yaptı. Sonra okul olmadığı için okul kurdu. Yöneticilik ve öğretmenlik yaptı. Sonra bakan oldu ve Türk Milli Eğitim Sistemi'nin temellerini attı.

"Bir milleti başka topraklardan ana vatana döndürme sürecinde bakandı"

Mübadele sırasında İmar ve İskan Bakanı'ydı. Bir milleti başka topraklardan ana vatana döndürme sürecinde bakandı. Öyle bir milli bakandı ki bugünkülerdeki gibi söylemle iş yapmazdı. Yunanistan'dan ana vatana dönecek mübadillerin taşınacağı gemiler İtalyan gemileri olacak diye mücadele etti. ve yine bizim bayrağımız olan gemilerle taşınmalarını sağladı. 1924 Anayasası kabul edildikten sonra Adalet Bakanı'ydı. En zor görevlerden biri ondaydı. ve ardından kendisini belki bir nevi efsanevi bir düzeye taşıyacak Milli Eğitim Bakanlığı geldi.

"Parasız, kamusal eğitimin kuruluşunu sağladı"

Çok kısa bir süre içerisinde milli eğitimi, bilimsel temelleriyle tartışarak nitelikli, bilimsel, parasız, kamusal eğitimin kuruluşunu sağladı. Bu kavramlar Mustafa Necati ve arkadaşlarının Türkiye'ye kazandırdıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Umde'sinde yer alan büyük edeplerden birinin hayata geçiriliş evresidir. Karma eğitimi Mustafa Necati ve arkadaşları getirmiştir. Bakan olduğunda Öğretmenler Sendikası'nın başındaydı. Aktif öğretmendi. Öğretmenlerin saygınlığını, valilerin ve yerel yöneticilerin onların işlerine yönelik koyabileceği engelleri ortadan kaldıracak olan odur. Maarif işlerinde esas olan öğretmenliktir, ilkesini getiren odur. Köy Enstitüleri sürecini başlatan, köy okullarını, öğretmen okullarını açan odur. Harf inkılabını yöneten odur. Halk mekteplerini, millet mekteplerini açarak Türkiye'nin çok kısa bir süre içerisinde alfabesiyle buluşmasına, okuma yazma öğrenmesine büyük imkan tanıyan odur.

"Mustafa Necati'nin okul anlayışı Türkiye'yi yönetenlerin anladığı bir okul anlayışı değildir"

Mustafa Necati'nin yaptıkları saymakla bitmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'ye açmış olduğu büyük yolun, çok büyük dava insanlarından biriydi Mustafa Necati. Mustafa Necati'nin okul anlayışı halen bugün Türkiye'yi yönetenlerin anladığı bir okul anlayışı değildir. Mustafa Necati diyor ki; 'Biz çocukları doğayla, eşya ile, gerçeklerle karşılaştıran neşe ve özgürlük havasıyla çalışmaya gözlem ve muhakemeye yaratıcılığa götüren bir okul istiyoruz. Biz istiyoruz ki okul çocukların birbirine yardım ederek birbirlerini tamamlayarak çalıştıkları bir laboratuvar olsun. Bizim kurmak istediğimiz okulda dinleyiciler yoktur. Düğün ve oyun içinde çalışan eserler ortaya koyan küçük yurttaşlar vardır' diyor.

"Atatürk'ün kaybından en çok hüzün duyduğu isimlerden biridir"

Böylesi bir berrak görüş. 100 yıl sonra hala yapılmaya çalışılan bir hedef, bir ülkü. Işte Mustafa Necati budur. Milli eğitim sistemimizin en acı günlerinden biri Mustafa Necati'nin 35 yaşında maalesef kendi tedavisine değil milli eğitime verdiği emekle, Öğretim Birliği Yasası'nın uygulanması ve diğer işler millet mektepleri onu aramızdan almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaybından en çok hüzün duyduğu isimlerden biridir. ve maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karanlık iktidar döneminde bu iktidar bir karşı devrim iktidarıdır. Bu karşı devrim iktidarının bu cumhuriyet düşmanlarının başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere getirdikleri meclis başkanları olmak üzere Mustafa Necati'nin evini milletine bağışladığı evini kuru fasulyeci, kuru fasulyeci yapılamayınca Atatürk'e Firavun diyen bir adamın ismini verecek kadar alçalmışlardır.

"O bayrak tüm cumhuriyet çocuklarının elinde dalgalanmaya devam edecektir"

Bu ülkenin geleceğinde Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun zihniyeti karşı devrimi olmayacaktır, yaşamayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yol arkadaşı İsmet İnönü'ye ve bütün devrimcilere sözümüz budur. Cumhuriyet bir devrimdir. Bu devrimin gereği yerine getirilecektir. İsmet Paşa'nın herkesi yakan Mustafa Necati'nin cenaze terönünde, Mustafa Necati için söylediği sözlerle bitirmek istiyorum konuşmamı; 'İnkılapçıların ölürken kalanlardan ve yeni nesillerden bir tek dileği vardır. Cansız bileklerinde sallanan vazife bayrağının kavranıp daha yüksekte dalgalandırılmasıdır. Necati Aziz Necati dileğin yerine getirilecektir'.

Büyük Atatürk, İsmet İnönü, Mustafa Necati, Vasıf Çınar, Reşit Galip, Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç, Nafi Atıf Kansu, Rüştü Özel, Saffet Arıkan, İsmail Özler bu ülkenin büyük evlatları, büyük devrimcileri o bayrak tüm cumhuriyet çocuklarının elinde dalgalanmaya devam edecektir."