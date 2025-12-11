Haberler

MEB ile Tarım ve Orman Bakanlığı "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında yarışmalar düzenleyecek

Türkiye genelinde başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği' çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle resim, afiş, şiir, kompozisyon ve müzik yarışmaları düzenlenecek. Yarışmalar, su tasarrufunu teşvik etmek ve çevresel farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilecek.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğinin etkilerinin en yoğun hissedildiği Akdeniz havzasında yer alan Türkiye'nin, "su stresi" yaşayan bölgelerden "su kıtlığı" çeken ülkeler kategorisine geçiş riski bulunuyor.

Bu süreçte, suyun sadece bir kaynak değil, korunması gereken bir miras olduğu bilincini yerleştirmek amacıyla 2025-2026 eğitim öğretim döneminde kapsamlı bir farkındalık programı hayata geçiriliyor.

Bakanlık, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çevre eğitimi ve erdemli insan yetiştirme vizyonuyla örtüşen "suda sıfır kayıp" hedefi doğrultusundaki bu projede, su israfını önlemeyi, ekolojik okuryazarlığı artırmayı ve kalıcı davranış değişiklikleri oluşturmayı amaçlıyor.

Projeyle su yönetiminin kültür haline getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda MEB ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde ülke genelinde tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olarak 5 farklı kategoride yarışmalar yapılacak.

Öğrenciler, suyu tasarruflu kullanmanın öne çıkarılacağı temaları sanatla buluşturacak ve çevreye dair çözüm önerilerini edebi bir dille ifade edecek.

Ödül töreni Dünya Su Günü'nde düzenlenecek

Resim, afiş, şiir, kompozisyon ve müzik kategorilerinin yer aldığı Su Verimliliği Seferberliği Yarışması için son başvuru tarihi, 10 Ocak 2026 olarak belirlendi.

Yarışma takvimi kapsamında okul, ilçe ve il elemelerinin ardından Bakanlık düzeyinde final değerlendirmesi yapılacak. Değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrenciler, 22 Mart 2026'da "Dünya Su Günü"nde düzenlenecek törenle ödüllendirilecek.

Yarışmaya ilişkin şartnameye "https://meb.ai/UFVkQOu" adresinden ulaşılabiliyor.

