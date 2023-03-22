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Su tankeriyle çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Bolu'da su tankeri ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Ceyhan ile yanında bulunan eşi Fatma Ceyhan yaşamını yitirdi. Olay yerinde çekilen kareler, kazanın durumunu ortaya koydu.

Saat 11.00 sıralarında Bolu - Mudurnu kara yolunun Çepni köyü mevkinde Ali Ceyhan idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Mehdi Atalay yönetimindeki su tankeri ile çarpıştı.

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Kazada Ali Ceyhan ve yanında bulunan eşi Fatma Ceyhan hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan çiftin cansız bedenleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerinden kareler:

Su tankeriyle çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti

Su tankeriyle çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti

Su tankeriyle çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mudurnu Ceyhan Bolu 3. Sayfa Güncel Haberler

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