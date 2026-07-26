Malatya’da Duyarlı Vatandaş Su Kanalına Düşen Güvercini Kurtardı

MALATYA'da Mehmet Arslan, su kanalına düşen güvercini kurtardı. Arslan, bakımını yaptığı güvercine, 'Boncuk' adını verdi.

Olay, dün, Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde yaşandı. Bir güvercinin su kanalında çırpındığını gören Mehmet Arslan, kanala girip kuşu kurtardı. Sudan çıkardığı güvercini kurutup bakımını yapan Arslan, adını da 'Boncuk' koydu. O anlar, çevredekilerin cep telefonuna yansıdı.

Mehmet Arslan, yaşadıklarını anlatarak, "Suyun doğal akışını çekerken güvercini gördük. Birçok kişi de gördü ama tepkisizlerdi, sadece izliyorlardı. Peşinden koşup suya atladım çıkardım. Sonra kuaförden rica ettim fön makinesiyle kurutabilir miyiz diye. Ardından güvercinin korktuğunu gördüm, aracıma koydum, kaloriferle ısıttım. Güvercini bahçeme götürüp yemini verip, bakımını yaptım. Şu an kendisi uçabiliyor ve iyi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı