Su Borusu Tartışması Kanlı Bitti: İki Kardeş Öldürüldü

ORDU'nun Ünye ilçesinde, arazideki su borusu nedeniyle çıkan tartışmada bacanağı Hasan (68) ve onun kardeşi Mehmet Ballı 'yı (63) tabancayla vurarak öldüren Hüseyin Tarakçı (68), tutuklandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Ünye ilçesi Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Tarakçı ile bacanağı Hasan Ballı ve onun kardeşi Mehmet Ballı arasında arazideki su borusu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarakçı, yanında taşıdığı tabanca ile 2 kardeşe ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Mehmet ve Hasan Ballı kanlar içerisinde yığılırken, Hüseyin Tarakçı ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ballı kardeşlerin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli Hüseyin Tarakçı, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Jandarma Asayiş Timleri ve komando timlerinin iz takip köpekleriyle yaptıkları çalışmayla olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede ormanda yakalanarak, gözaltına alındı.

Hüseyin Tarakçı, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.