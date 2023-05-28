Su Baskınlarına İtfaiye ve MASKİ'den Anında Müdahale

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen su baskınlarına karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından anında müdahale edildi. Yaşanan olumsuzluklara karşı seferber olan ekipler, su tahliye çalışmalarına devam ediyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen su baskınlarına karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi.

Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi, yaşanan sağanak yağış sonrası su baskınlarına teslim oldu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile MASKİ ekipleri seferber oldu. MASKİ MAKOM ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı harekete geçerek sahadaki olumsuzluklara müdahale ediyor.

Öte yandan MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ve Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de yağıştan etkilenen bölgeye intikal etti. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da ekipleri ile birlikte su tahliye çalışmalarına destek verdi. Su tahliye çalışmaları devam ediyor. - MANİSA