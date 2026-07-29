Su baskınından etkilenen Cide'de çalışmalar devam ediyor

Kastamonu'da şiddetli yağışın ardından su baskınlarının yaşandığı Cide ilçesinde ekiplerin çalışmalarıyla yaşam normale dönüyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığı ilçede AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 200'e yakın noktada çok sayıda personelin desteğiyle motopomplar, vidanjörler ve dalgıç pompalar kullanılarak su tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözlerle cadde, sokak ve bina girişlerini yıkayarak çalışmalara destek verdi.

AFAD gönüllüleri de engelli ve yaşlıların ev temizliği ile kent merkezindeki Fatih Camisi'nin temizliği için görev aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün psikososyal destek ekipleri kapı kapı dolaşarak vatandaşların temel ihtiyaçlarını ve sosyal destek süreçlerini yakından takip etti.

Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de bölgede yürütülen çalışmalara katıldı.

Yakın iller ve ilçelerden belediye ekipleri ile il özel idaresi ekipleri yaraların sarılması noktasında çalışma yaptı.

Ekiplerin alt ve üstyapılar ile binalardaki hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.

"Cide ilçemizin yaralarını hızla sarıyoruz"

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Cide Kaymakamlığındaki Kriz Merkezi'ne gelerek ilçede yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Cide Kaymakamı Furkan Atalık ile Belediye Başkanı Nejdet Demir ve afetten etkilenen esnafı ziyaret eden Dallı, iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Su baskınından etkilenen evlerdeki son durumu da yerinde gören Dallı, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Dallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren devletin tüm kurumlarının bölgede yaraların sarılması için seferber olduğunu söyledi.

Yaşamın normal akışına dönmesi için sahada üstün bir gayretle çalışıldığını anlatan Dallı, "Devletimizin tüm imkanları ve kurumlarımızın işbirliği içinde Cide ilçemizin yaralarını hızla sarıyoruz. Burada görev yapan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize gayretleri için çok teşekkür ediyor, hemşehrilerimize de bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA