Haberler

Alman polisi, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı taraftarları hakkında soruşturma başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Stuttgart Emniyet Müdürlüğü, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının maç öncesi Nazi selamı verdiğini ve hakaret içeren sloganlar attığını belirterek soruşturma başlattı. Gözaltına alınan taraftarlar arasında havai fişek patlatanlar da bulunuyor.

Almanya'da Stuttgart Emniyet Müdürlüğünün, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı taraftarları hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

Stuttgart Emniyetinden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Stuttgart ile Maccabi Tel Aviv takımının dün oynadığı maç öncesinde, İsrailli taraftarlardan bazılarının "Nazi selamı" verdiği ve Gazze'deki insanlara hakaret içeren sloganlar attığı gerekçesiyle, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Tel Avivli yaklaşık 400 taraftarın kent merkezinde hakaret içerikli tezahüratlarına ait görüntülerin savcılıkla analiz edildiği aktarıldı.

İsrailli 21 yaşındaki bir taraftarın, stadyuma giderken polis memuruna "Nazi selamı" verdiği ifade edilen açıklamada, ayrıca 6 İsrailli taraftarın havai fişek patlatmaları nedeniyle kısa süreliğine gözaltına alındıkları ve maçı izlemelerine izin verilmediği kaydedildi.

Alman medyasında yer alan haberde de İsrailli taraftarların, "Gazze'de artık okul yok çünkü artık çocuk yok" sözlerini içeren şarkılar söyledikleri belirtildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, taraftarların maç öncesi söyledikleri şarkılarda, Arapları aşağılayıcı, kadın düşmanlığı, şiddet ve tecavüz ifadeleri içeren sözlere yer verdikleri ve polisin herhangi bir müdahalede bulunmadığı görülüyor.

Ayrıca İsrailli taraftarların maç esnasında "Araplara ölüm" ve "Filistin'e lanet olsun" sloganları atmalarına rağmen buna da herhangi bir müdahalede bulunulmaması, sosyal medya kullanıcıları arasında tepkilere neden oldu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı

Kadın doğum profesörünün yaptığı rezillikler cezasız kalmadı
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Trump'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim

Dünyayı tedirgin eden olay! Trump'ın mesajı hayli iddialı oldu
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Ekrem İmamoğlu'nun 'Bilirkişi' davasında ara karar: Ben savunma yapmıyorum

İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar: Ben savunma yapmıyorum
title