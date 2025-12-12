Alman polisi, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı taraftarları hakkında soruşturma başlattı

Almanya'da Stuttgart Emniyet Müdürlüğünün, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı taraftarları hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

Stuttgart Emniyetinden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Stuttgart ile Maccabi Tel Aviv takımının dün oynadığı maç öncesinde, İsrailli taraftarlardan bazılarının "Nazi selamı" verdiği ve Gazze'deki insanlara hakaret içeren sloganlar attığı gerekçesiyle, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Tel Avivli yaklaşık 400 taraftarın kent merkezinde hakaret içerikli tezahüratlarına ait görüntülerin savcılıkla analiz edildiği aktarıldı.

İsrailli 21 yaşındaki bir taraftarın, stadyuma giderken polis memuruna "Nazi selamı" verdiği ifade edilen açıklamada, ayrıca 6 İsrailli taraftarın havai fişek patlatmaları nedeniyle kısa süreliğine gözaltına alındıkları ve maçı izlemelerine izin verilmediği kaydedildi.

Alman medyasında yer alan haberde de İsrailli taraftarların, "Gazze'de artık okul yok çünkü artık çocuk yok" sözlerini içeren şarkılar söyledikleri belirtildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, taraftarların maç öncesi söyledikleri şarkılarda, Arapları aşağılayıcı, kadın düşmanlığı, şiddet ve tecavüz ifadeleri içeren sözlere yer verdikleri ve polisin herhangi bir müdahalede bulunmadığı görülüyor.

Ayrıca İsrailli taraftarların maç esnasında "Araplara ölüm" ve "Filistin'e lanet olsun" sloganları atmalarına rağmen buna da herhangi bir müdahalede bulunulmaması, sosyal medya kullanıcıları arasında tepkilere neden oldu.