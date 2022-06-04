Stok sorunlarına rağmen: PS5 satışları bir ilki başardı! - Haberler

2020 yılında duyurulduğundan beri stok sorunlarıyla boğuşan Playstation 5, satışlarda bir ilki başarmış durumda. Sony tarafından doğrulanan son raporlara göre, bugüne kadar toplamda 20 milyon PS5 satıldı. Yeni nesil konsol hala PS4'ün gerisinde, ancak Sony'nin oldukça büyük hedefleri var.

PS5 satışları 18 ayda 20 milyona ulaştı

GamesIndustry.biz tarafından hazırlanan yeni rapor, PlayStation 5 ile ilgili son verileri açığa çıkardı. Rapora göre Sony, dünya çapında 20 milyon adet PS5 sattı. Bu, yeni nesil konsolun, pandemi ve küresel tedarik zinciri sorunları ortasında dönüm noktasına ulaştığını gösteriyor.

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PlayStation 5, stok konusunda tüm dünyada sorunlar yaşıyor olsa da, ikinci 10 milyonluk hedefini bir yıldan kısa sürede tamamladı. Ancak 20 milyonluk satış rakamına PS4 15 ay gibi bir sürede ulaşırken, PS5 için bunun 18 ay sürdüğünü göz ardı etmeyelim.

Japonya merkezli şirket, Mart 2022'de sona eren mali yıla ilişkin raporunda, 11,5 milyon PS5 konsolu sattığını duyurmuştu. Bu rakam ise şirketin 14.8 milyonluk ilk hedefini kaçırdığını gösteriyor. Ancak Sony, önceki döneme kıyasla yüzde 56 oranında daha fazla PS5 satmak istediğini açıkladı.

Hatta şirkete göre, PS5 satışlarındaki yüzde 56'lık artış müşteri talebini karşılamaya yetmeyecek. Konuyla ilgili konuşan Sony Küresel Satış ve İş Operasyonları Başkanı Veronica Rogers şunları kaydetti:

"Henüz bir konsola sahip olmamış hayranlar, bu yıl PS5 üretiminde önemli bir artış planladığımızı ve PlayStation 5'in isteyen herkes için kullanılabilir olduğundan emin olmak için durmadan çalıştığımızı bilmelidir."

Sony ayrıca geçtiğimiz gün State of Play etkinliğinde yeni PS5 ve PS VR2 oyunlarını sergiledi. Etkinlikte Resident Evil 4 Remake, Residen Evil Village VR, PC için Marvel's Spider-Man: Remastered ve Street Fighter 6 gibi öne çıkan oyunlar oldu.

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