Stockholm'de İsrail Saldırılarına Protesto
Güncelleme:
İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yüzlerce kişi Odenplan Meydanı'nda toplandı. Protestocular, Filistin'de hayatını kaybeden gazetecilerin anısına siyah giysiler giyip temsili tabutlar taşıdı ve İsrail'in saldırılarına karşı birleşik bir duruş sergiledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları ile bu saldırıları haberleştiren gazetecileri hedef alması protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Filistin'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarını ve Filistin bayraklarını taşıdı.

Göstericiler, geçen hafta İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif ve arkadaşlarının anısına siyah giysiler giyip temsili tabutlarını taşıdı.

"Filistin'e özgürlük, (Binyamin) Netanyahu ve (Donald) Trump planına hayır" pankartı taşıyan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Barbara Hagen, AA muhabirine, Ekim 2023'ten beri İsrail ve ABD'nin yürüttüğü tüm Filistinlilere yönelik yok etme planını protesto etmek için burada olduklarını söyledi.

Hagen, ABD'den aldığı destekle İsrail'in 1948'den beri Filistin topraklarını küstahça işgal ettiğini de belirterek, "Maalesef İsrail'in Filistinlilere yaptıkları korkunç bir soykırıma dönüştü. Yiyecek bulmak için yardım kuruluşlarının önüne giden sivil halka ateş edildiğine şahit olduk. Çocuklara kasten ateş ediliyor. 1948'den beri İsrail, Filistin topraklarını ABD desteği ile işgal etmeye devam ediyor ve ABD'den aldığı destek nedeniyle İsrail küstahça hareket ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
