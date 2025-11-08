Haberler

Stockholm'de İsrail'in Saldırılarına Protesto

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze ve Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürmesi, Stockholm'de düzenlenen büyük bir protesto ile kınandı. Yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarını durdurması ve İsveç'in silah satışlarını sonlandırması talebinde bulundu.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi zaman zaman ihlal ederek Gazze Şeridi ve Lübnan'ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırı durdurulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıyan topluluk, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı ve Lübnan'a yapılan hava saldırısını durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Rana Qadri, AA muhabirine, Gazze'de İsrail'in uymadığı sözde barış anlaşmasının yürürlükte olduğunu, bunu da herkesin bildiğini söyledi.

Gerçek barış anlaşması uygulanana kadar sokaklarda gösteri yapacaklarını belirten Qadri, "Bu yüzden bugün buradayız, Filistin özgür olana ve İsrail ateşkese tam uyana kadar protesto yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Qadri, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararının da uygulanmasını isteyerek, "Biz sadece mahkemenin aldığı kararla olayın geçiştirilmesini değil, eylem istiyoruz ve Netanyahu'nun tutuklanmasını istiyoruz çünkü bütün problemlerin ana kaynağı siyonizmdir. Netanyahu da siyonizmin yüzüdür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
