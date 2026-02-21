İsveç'te yüzlerce kişi İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararına karşı yürüdü

İsveç'in başkenti Stockholm'de, yüzlerce kişi İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla soğuğa rağmen Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddettiklerini vurguladı.

Göstericiler, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil Netanyahu, Gazze'den defol" ve "Batı Şeria'nın ilhakına hayır" sloganları attı.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler İsveç Parlamentosu ve Dışişleri Bakanlığı binalarının önlerine kadar yürüdü.

Eyleme katılan İsveçli aktivist Sigyn Meder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan insani dramın durdurulması için uluslararası topluma ve İsveç hükümetine yönelik somut bir eylem planı çağrısında bulundu.

İki yılı aşkın süredir her cumartesi meydanlarda olduklarını söyleyen Meder, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Meder, ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri ve finansal desteğin bu durumu körüklediğini ifade ederek, "Bombaların parasını ödeyen ABD'nin desteğiyle bu yapılıyor ve bu durum gerçekten sarsıcı. Gazze'de ne gıda ne de sağlık hizmeti kaldı, hastaneler çaresiz durumda." dedi.

" İsrail'e Karşı Yaptırımlar" başlığıyla yeni bir kampanya başlattıklarını duyuran Meder, vatandaşların harekete geçmesini istedi."

Meder, hazırlanan kampanya metninin hükümete ve meclise iletilmesi gerektiğini belirterek, uluslararası hukukun İsrail için hiçe sayılmasına göz yuman hükümetleri sorumlu davranmaya çağırdı.