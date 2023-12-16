Stockholm'de Filistin İçin Gösteri: İsrail Büyükelçiliği'ne Yürüdüler

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin ile dayanışma için düzenlenen gösteride, protestocular İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etti ve İsrail'e boykot çağrısı yaptı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin ile dayanışma için düzenlenen gösteride, protestocular İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen Filistin yanlısı onlarca gösterici, soğuk havaya rağmen Stockholm'deki Odenplan bölgesinde bir araya geldi.

Ülkedeki çok sayıda STK'nin çağrısıyla toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların savaş suçu kabul edilmesini istedi.

Gazze'ye saldırılan derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, "Özgür Filistin, özgür Gazze","Soykırımı durdurun", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsrail Büyükelçiliği önüne kadar yürüdü.

İsveç ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren göstericiler, iki ülkenin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.