Haberler

STM'den Türk Denizcilik Tarihine Yeni Dönem: Milli Hücumbot Projesi Kızağa Alındı

Güncelleme:
Türkiye'nin STM Savunma Teknolojileri, Türk Deniz Kuvvetleri için inşa edilecek Milli Hücumbot'un ilk bloğunu İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde kızağa aldı. Bu proje, Türkiye'nin kendi hücumbotunu tasarlayıp inşa edebilen bir ülke konumuna gelmesinin simgesi olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin denizlerdeki milli mühendislik gücü STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Türk denizcilik tarihinde yeni bir dönüm noktasına imza attı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için STM ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Hücumbot Projesi kapsamında, üretilen ilk blok, geminin inşa edileceği İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törenle kızağa alındı.

Gemi inşasında kritik bir aşama olarak kabul edilen "blok koyma (omurga koyma)" töreni, geminin gövdesinin ilk parçasının yerleştirilmesiyle inşa sürecinin resmen başladığını simgeliyor.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin denizlerdeki bağımsız savunma gücü yolculuğunda önemli bir eşiğin daha aşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tasarımı tamamen STM mühendislerine ait olan Milli Hücumbot'umuzun inşa sürecinde, ilk sac kesiminin ardından ilk blokumuzu da kızağa aldık. Bu proje, yalnızca yeni bir platformun üretimi değil, Türkiye'nin kendi hücumbotunu tasarlayıp inşa edebilen bir ülke konumuna yükselmesinin simgesi anlamına geliyor. Özgün tasarımı, yüksek yerlilik oranı, modern silah sistemleri ve üstün denizcilik kabiliyetleriyle Milli Hücumbot'umuz, Mavi Vatan'daki caydırıcılığımıza güç katacak."

Milli Hücumbot'un yolculuğu

Proje kapsamında, SSB ile STM arasında ilk hücumbotun inşasına yönelik sözleşme 9 Eylül 2024 tarihinde imzalandı. İnşa süreci 2025 yılında başladı ve 8 Temmuz 2025'te ilk sac kesimi gerçekleştirildi. STM, Türkiye'nin Milli Hücumbot modelini ilk kez IDEF 2025 fuarında tanıttı.

Milli Hücumbot, suüstü harbi görevlerinde uzun menzilli güdümlü mermilerle taarruz yapabilecek, fırkateyn ve helikopterlerle koordineli operasyon icra edebilecek. Gemi, yüksek sürat ve manevra kabiliyetiyle donatılırken, sığ sularda görev icra etme ve düşük radar iziyle görünmezlik avantajı sağlayacak. Mümkün olan en yüksek yerlilik oranıyla inşa edilecek.

Milli Hücumbot, 68 metre tam boya ve 9,3 metre azami ene sahip, yaklaşık 700 ton deplasmana ulaşabiliyor. Azami hızı 39+ knot olan Milli Hücumbot'un intikal hızı ise 20 knot seviyesine çıkabiliyor. Seyir menzili asgari 800 deniz mili olarak planlanan gemide 36 personel için yaşam alanı bulunuyor.

Gemi, 76 mm baş top, satıhtan satha güdümlü mermi sistemi, yakın hava savunma sistemi, uzaktan kumandalı stabilize makineli silah sistemleri, chaff/dekoy sistemleri, savaş yönetim sistemi, 3B arama radarı, elektronik harp sistemi ve kızılötesi arama takip sistemiyle donatılacak. Ana tahrik sistemi dört dizel motor ve yönlendirilebilir su jetlerinden oluşacak.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
