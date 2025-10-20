STKFest 2025 Gençlik Buluşmaları Başlıyor

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinin (İDSB) öncülüğünde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek "STKFest 2025" yarın başlıyor.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, bu yılki etkinlik, sivil toplumun gençlerle kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlayan "Karşılıklı Dönüşüm Vizyonu" temasıyla hayata geçiriliyor.

Toplam 30'un üzerinde sivil toplum kuruluşu, 100'den fazla öğrenci kulübü ve 15 bine yakın gencin katılımıyla, Türkiye'nin en kapsamlı sivil toplum kuruluşu (STK) gençlik buluşmalarından biri olan etkinlikte, stant alanları, atölye ve eğitim programları, afet ve insani yardım sergileri, proje ve grup yarışmaları, sahne etkinlikleri ve ödül törenleri yer alacak.

İZÜ, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrenci kulüpleri programa aktif katılım sağlayacak.

"STKFest 2025"te, VR gözlükle Gazze sokakları deneyimi, afet ve insani yardım ekipman sergisi, yapay zeka resim yarışması ve bilgi yarışması, ahşap bardak altlığı, seramik kupa ve bez kalemlik atölyeleri, çadır kurma ve halat çekme yarışmaları ile hediye çekilişleri olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İsmail Tuğrul, etkinliğin gençlerin konuştuğu, sivil toplumun da dinlendiği bir buluşma olduğunu belirtti.

Tuğrul, "Bugün gençlikle iletişim kurmanın yolu, onlara hazır projeler sunmak değil, birlikte üretmektir. Biz STKFest'te gençleri pasif izleyici değil, sivil toplumun dönüşüm ortağı olarak görüyoruz. Artık çağrımız 'Bize katılın' değil, 'Birlikte nasıl gelişiriz?'. STKFest, bu ortak gelişim anlayışının sahasıdır. Gençlerin enerjisiyle sivil toplumun tecrübesini aynı masa etrafında buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

"STKFest, geleceğin liderlerini bugünden hazırlama iradesinin adı"

İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal ise sivil toplumun en güçlü yönünün gönüllülük ruhu olduğunu, bunun da gençlikle tazelendiğini kaydetti.

Her STK'nin kendi birikimini gençlerle paylaşarak sadece kurumunu değil, ümmet bilincini de gençleştirdiğine dikkati çeken Akbal, "Bu buluşma, STK'lerin gençlerle doğrudan temas ettiği, kalıcı bir bağ kurduğu yeni bir modeldir. STKFest, geleceğin yöneticilerini, gönüllülerini ve liderlerini bugünden hazırlama iradesinin adıdır." ifadelerine yer verdi.