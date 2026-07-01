İnşaatta 2 stajyerin ölümüne ilişkin davada yeni bilirkişi raporu kararı

ANKARA'da inşaat mühendisliği okuyan Taha Öztürk (21) ile Emre Çetin'in (22), stajyer olarak çalıştıkları inşaatta üzerlerine beton kalıplarının devrilmesi sonucu hayatlarını kaybetmesine ilişkin davada, raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi için yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verildi.

Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'ndeki inşaatta stajyer olarak çalışan Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre Çetin ve ODTÜ Mimarlık Bölümü öğrencisi Ege Kıratlı (21), 15 Ağustos 2022'de etkili olan fırtına nedeniyle devrilen beton kalıplarının altında kaldı. Öztürk ve Çetin hastanede yaşamlarını yitirirken, Kıratlı ise yaralı kurtuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanıklar, firmanın proje müdürü Sinan Kar, taşeron firmanın işveren vekili İnan Yücel ile aynı firmada ustabaşı olarak çalışan Bayram Yüksel'in 1'inci, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven'in 2'nci, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol'un ise 3'üncü derece kusurlu oldukları belirtildi. Sanıklar hakkında, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan, 2 seneden 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Alpcan Ergüven, Sinan Kar, İnan Yücel, Emrah Akyol, Bayram Yüksel ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca duruşmada, inşaatta beton bloklar altında kalıp ağır yaralanan stajyer öğrenci Ege Kıratlı ile Emre Çetin'in babası İsmail Çetin ve Taha Öztürk'ün babası Zeki Öztürk de yer aldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA 2 SANIĞA KUSUR YÜKLENDİ

Mahkemeye sunulan yeni bilirkişi heyeti raporunda, şantiye şefi İnan Yücel'in kazada asli derecede, proje müdürü Sinan Kar'ın ise tali derecede kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, sanıklar Emrah Akyol, Alpcan Ergüven ve Bayram Yüksel yönünden ise kusurlarının bulunduğunu gösterir yeterli bilgi ve belgeye ulaşılamadığı kaydedildi. Bilirkişi raporunda, kazanın şiddetli rüzgarın etkisiyle döşeme üzerinde dik şekilde bırakılan ve sabitlenmeyen yaklaşık 3 ton ağırlığındaki betonarme perde kalıbın devrilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda, kalıp panosunun iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde muhafaza edilmemesi ve sabitlenmemesinin kazanın temel nedeni olduğu değerlendirilirken, yaşamını yitiren Taha Öztürk ile Emre Çetin ve yaralanan Ege Kıratlı'nın olayda herhangi bir kusurlarının bulunmadığı ifade edildi.

SAVCI 2 SANIĞA CEZA, 3 SANIĞA BERAAT İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, bilirkişi raporu doğrultusunda sanıklar İnan Yücel ile Sinan Kar'ın cezalandırılmasını, Emrah Akyol, Alpcan Ergüven ve Bayram Yüksel'in ise beraatını talep etti. Sanıklar ise suçsuz olduklarını ileri sürüp, beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki bilirkişi raporları arasında bir kısım çelişkiler bulunduğu gerekçesiyle, çelişkilerin giderilmesi amacıyla yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı