Beyaz Geceler" St. Petersburg'da Büyüleyici Manzaralar Sunuyor
Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaz aylarında gecelerin tam kararmadığı 'Beyaz Geceler' dönemi yaşanıyor. Neva Nehri manzarası bu eşsiz doğa olayıyla büyülü bir görünüm kazanıyor.
ST. PETERSBURG, 22 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Neva Nehri'nin manzarası, 21 Haziran 2026.
Yüksek kuzey enleminde yer alan St. Petersburg'da yaz aylarında gecelerin tam anlamıyla kararmadığı "Beyaz Geceler" dönemi yaşanıyor. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)
Kaynak: Xinhua