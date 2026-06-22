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Beyaz Geceler" St. Petersburg'da Büyüleyici Manzaralar Sunuyor

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Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaz aylarında gecelerin tam kararmadığı 'Beyaz Geceler' dönemi yaşanıyor. Neva Nehri manzarası bu eşsiz doğa olayıyla büyülü bir görünüm kazanıyor.

ST. PETERSBURG, 22 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Neva Nehri'nin manzarası, 21 Haziran 2026.

Yüksek kuzey enleminde yer alan St. Petersburg'da yaz aylarında gecelerin tam anlamıyla kararmadığı "Beyaz Geceler" dönemi yaşanıyor. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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