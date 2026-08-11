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SSB ile Sanayi Bakanlığı'ndan Kritik Teknoloji İşbirliği

SSB ile Sanayi Bakanlığı'ndan Kritik Teknoloji İşbirliği
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- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: "SSB olarak kritik teknolojileri projelendiriyor, Bakanlığımızın AR-GE, yatırım ve sanayi politikaları çerçevesinde sağladığı imkanları ortak hedefler doğrultusunda buluşturuyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Başkanlık olarak kritik teknolojileri projelendirerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının AR-GE, yatırım ve sanayi politikaları çerçevesinde sağladığı imkanları ortak hedefler doğrultusunda buluşturduklarını bildirdi.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı makamında ziyaret ettiklerini belirtti.

Savunma sanayisinde geliştirilen bir teknolojinin laboratuvardan sahaya ulaşmasının güçlü AR-GE altyapısı, doğru yatırım araçları ve sürdürülebilir üretim kapasitesinin birlikte işlemesini gerektirdiğini vurgulayan Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla bu süreçte yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. TÜBİTAK SAGE ile SİPER ve GÖKTUĞ projelerinde, TÜBİTAK BİLGEM, MAM ve UME ile navigasyon, radar, haberleşme, ileri malzeme ve atomik saat alanlarında ortak çalışmalar yürütüyoruz."

Görgün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının proje bazlı yatırım teşviklerinin, geliştirilen sistemlerin seri üretime taşınması açısından önemli imkanlar sunduğunu da belirtti.

ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve MKE gibi savunma sanayisi kuruluşlarının yeni yatırımlarına sağlanan desteklerin ekosistemin üretim kapasitesini artırırken teknolojik yetkinliğini de ileri taşıdığına dikkati çeken Görgün, "SSB olarak kritik teknolojileri projelendiriyor, Bakanlığımızın AR-GE, yatırım ve sanayi politikaları çerçevesinde sağladığı imkanları ortak hedefler doğrultusunda buluşturuyoruz. Sayın Bakanımız ile görüşmemizde de mevcut işbirliklerimizi ve bunları geliştirecek yeni çalışma alanlarını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, Türkiye Yüzyılı'nı yüksek teknoloji üreten, kritik teknolojilerde bağımsız ve küresel ölçekte güçlü bir Türkiye vizyonuyla inşa etmeyi sürdürdüklerini de ifade etti.

Kaynak: AA
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