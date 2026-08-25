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SAVUNMA SANAYİİ 13 BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

SAVUNMA SANAYİİ 13 BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK
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Savunma Sanayii Başkanlığı, siber güvenlik, yapay zeka ve yazılım dahil 13 farklı pozisyonda sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden, son tarih 31 Ağustos 2026.

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB), 13 farklı pozisyonda sözleşmeli bilişim personeli istihdam edileceğini duyurdu.

SSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türkiye'nin savunma sanayiindeki dijital dönüşüm ve teknolojik yetkinlik hedefleri doğrultusunda sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Başkanlık bünyesinde siber güvenlikten yapay zekaya, sistem ve ağ yönetiminden yazılım geliştirmeye kadar uzanan geniş bir yelpazede toplam 13 farklı pozisyonda uzman personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda alınacak personel, savunma sanayiinin dijital altyapısının güçlendirilmesine ve Milli Teknoloji Hamlesi ile Milli Yetkinlik Hamlesi hedeflerinin desteklenmesine katkı sağlayacak. İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere Savunma Sanayii Başkanlığı'nın resmi internet sitesi 'ssb.gov.tr' üzerinden ulaşılabilmektedir. Başvurular ise Kariyer Kapısı 'kariyerkapisi.gov.tr' platformu üzerinden alınacaktır. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2026, saat 23.59 olarak belirlenmiştir. Adayların başvurularını son tarihten önce tamamlamaları önemle duyurulur. Savunma Sanayii Başkanlığı, alanında uzman bilişim personelini bünyesine katarak Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik bağımsızlık ve yerlileştirme vizyonunu güçlendirmeye devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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