Sri Lanka'da kağıt kıtlığı nedeniyle bazı okullarda sınavlar ertelendi

Sri Lanka'da baş gösteren kağıt kıtlığı nedeniyle Batı Eyaleti'ndeki 9,10 ve 11'inci sınıfların yıl sonu sınavları ertelendi.

Ülke basınındaki habere göre, Batı Eyaleti Eğitim Müdürü Priyantha Srilal Nonis, dün okul yöneticilerine sınavların ertelendiğini bildirdi.

Nonis, ülkede baş gösteren kağıt kıtlığı nedeniyle sınav kağıtlarının basılamayacağını ve 9,10 ve 11'inci sınıf sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini kaydetti.

Ayrıca, Nonis, 6,7 ve 8'inci sınıf yıl sonu sınavlarının ise planlanan tarihlerde yapılacağını belirtti.

Sri Lanka, 17 Mart'ta Hindistan'dan 1 milyar dolar kredi alınması konusunda anlaşıldığını duyurmuştu.

Yönetim ülkeyi ekonomik dar boğazdan çıkarmak için girişimlerini sürdürürken Uluslararası Para Fonu (IMF) da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın "kurtarma paketi" talebinin değerlendirildiğini açıklamıştı.

Colombo yönetimi, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Ülkenin döviz rezervlerinin yetersizliği nedeniyle petrol ve petrol ürünleri başta olmak üzere çok sayıda ithal ürün temin edilemiyor.

Ülkede yakıt kıtlığı nedeniyle 22 Şubat'tan bu yana günde 7,5 saati bulan elektrik kesintilerine gidiliyor.

Birden fazla aracı bulunan servis sahipleri araçlarının bazılarını kullanmıyor, alışveriş merkezleri sıcak ve nemli havaya rağmen klimalarını çalıştırmıyor.

Öte yandan gübre ithal edemeyen çiftçiler, gübresiz tarımla yeterli ürün alamayacakları endişesini yaşıyor.