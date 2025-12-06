Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 607'ye Yükseldi

KOLOMBO, 6 Aralık (Xinhua) -- Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 607'ye yükseldi.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nden cuma günü yapılan açıklamada 214 kişiyi halen ulaşılamadığı, ülke genelinde 2 milyondan fazla kişinin etkilendiği, 4.164 evin yıkıldığı ve 67.505 evin kısmi hasar gördüğü belirtildi.

Meteoroloji Departmanı da kuzeydoğu muson hava koşulları nedeniyle 9-11 Aralık tarihlerinde ülkenin bazı bölgelerinde yağışların artacağını duyurdu.

Ulusal İnşaat ve Araştırma Örgütü ise ülkenin Kandy, Kegalle, Kurunegala, Matale ve Nuwara Eliya kentlerindeki birçok bölge için 3. seviye erken heyelan uyarısı yayımladı.